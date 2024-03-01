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Лапорта рассказал, какой видит «Барселону» через пять лет

Лапорта рассказал, какой видит «Барселону» через пять лет
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о том, каким видит клуб через пять лет.

«Стадион будет построен, мы будем наслаждаться лучшим стадионом в мире, который станет жемчужиной архитектуры. Я вижу успехи, многие спортивные успехи. Мы всегда боремся за победу. Я вижу великолепную «Барселону», блестящую и приносящую радость многим людям», — приводит слова Лапорты Marca.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на восемь очков.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб после нынешнего сезона. Под руководством специалиста команда выиграла два трофея – чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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