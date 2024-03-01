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УЕФА наказал «Марсель» по итогам матча с «Шахтёром» в Лиге Европы

УЕФА наказал «Марсель» за поведение болельщиков в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Шахтёром» (3:1).

УЕФА принял решение о частичном закрытии стадиона «Олимпик де Марсель» во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА. Также клуб должен будет выплатить денежный штраф за использование фанатами пиротехники.

Помимо этого, за поведение фанатов в первом матче с «Шахтёром» (2:2) «Марселю» запретили продавать билеты своим выездным болельщикам на следующий матч еврокубков.

Напомним, на стадии 1/8 финала Лиги Европы «Марсель» встретится с «Вильярреалом». Первый матч состоится 7 марта, ответная встреча пройдёт 14 марта.

Действующим победителем Лиги Европы является «Севилья», которая в финале прошлого года обыграла «Рому» (1:1, 4:1 – в серии пенальти).

Появились кадры нападения фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»: