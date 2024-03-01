Болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного Роналду

Болельщики «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного португальского нападающего Криштиану Роналду за неприличный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба». Напомним, форварда дисквалифицировали на один матч.
Роналду, несмотря на дисквалификацию, приехал на стадион, где его команда встречалась с «Аль-Хазмом» (4:4). На трибуне болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку португальца, на котором было написано «CR7 – лучший бомбардир мира».
Фото: Соцсети TCR
Также болельщики скандировали фамилию Роналду.
Напомним, помимо дисквалификации португалец будет оштрафован на $ 2,6 тыс. Ещё $ 5,3 тыс. Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу».
В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 11 результативных передач.
Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»