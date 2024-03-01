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Болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного Роналду

Болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного Роналду
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Болельщики «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного португальского нападающего Криштиану Роналду за неприличный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба». Напомним, форварда дисквалифицировали на один матч.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
29 февраля 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 4
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Талиска – 31'     1:1 Аль-Мхемайд – 53'     2:1 Талиска – 61'     2:2 Тозе – 66'     3:2 Талиска – 71'     3:3 Селемани – 84'     4:3 Мане – 90+4'     4:4 Пауло – 90+9'    

Роналду, несмотря на дисквалификацию, приехал на стадион, где его команда встречалась с «Аль-Хазмом» (4:4). На трибуне болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку португальца, на котором было написано «CR7 – лучший бомбардир мира».

Фото: Соцсети TCR

Также болельщики скандировали фамилию Роналду.

Напомним, помимо дисквалификации португалец будет оштрафован на $ 2,6 тыс. Ещё $ 5,3 тыс. Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу».

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 11 результативных передач.

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