Болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку дисквалифицированного Роналду

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Болельщики «Аль-Насра» поддержали дисквалифицированного португальского нападающего Криштиану Роналду за неприличный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба». Напомним, форварда дисквалифицировали на один матч.

Роналду, несмотря на дисквалификацию, приехал на стадион, где его команда встречалась с «Аль-Хазмом» (4:4). На трибуне болельщики «Аль-Насра» вывесили баннер в поддержку португальца, на котором было написано «CR7 – лучший бомбардир мира».

Фото: Соцсети TCR

Также болельщики скандировали фамилию Роналду.

Напомним, помимо дисквалификации португалец будет оштрафован на $ 2,6 тыс. Ещё $ 5,3 тыс. Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу».

В нынешнем сезоне Роналду провёл за «Аль-Наср» 29 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 28 голов и 11 результативных передач.

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Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»