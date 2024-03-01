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Хорхе Карраскаль назвал футболиста, которого считает суперигроком в сборной Колумбии

Хорхе Карраскаль назвал футболиста, которого считает суперигроком в сборной Колумбии
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Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль ответил на вопрос журналистов о лучшем игроке сборной Колумбии и выбрал в её составе суперигрока.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
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«Нельзя выделить кого-то одного. Есть очень много хороших игроков. Каждый вносит свой вклад в общую работу. Каждый из них является очень важной частью нашей сборной. Все игроки хорошие, в том числе Кастаньо, который перешел в «Краснодар».

Кастаньо – отличный игрок с хорошей техникой. Он обладает качествами суперигрока. Я его очень хорошо знаю по сборной, это мой хороший друг. Сильное приобретение для «Краснодара», он поможет команде достичь высоких целей», – приводит слова Карраскаля РБ Спорт.

Напомним, о подписании контракта с Кевином Кастаньо пресс-служба «Краснодара» объявила в конце января. Полузащитник подписал соглашение до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне 23-летний опорный полузащитник принял участие в 13 играх за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах. В проведённых матчах футболист отметился одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 4 млн.

В 11 матчах Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона 25-летний футболист «Динамо» Карраскаль не отличился результативными действиями. Бело-голубые после 18 туров занимают третье место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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