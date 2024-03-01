Вальверде — о разгромной победе в матче с «Атлетико»: это общая победа — игроков и фанатов

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу во втором полуфинальном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико» (3:0).

«Посмотрим, что произойдёт в финале, но важно то, что мы сделаем всё возможное, чтобы победить. В прошлом сезоне «Осасуна» забила нам гол и выбила нас из турнира за шаг до финала. Разница между той и этой игрой была не так уж велика, потому что в обеих игра была узнаваема. Сегодня мы выбили из турнира великолепную команду, которая всегда на лидирующих позициях в Ла Лиге и привыкла играть в Лиге Чемпионов.

На «Сан-Мамесе» мы очень сильная команда. Благодаря поддержке фанатов наши игроки оставляют душу и сердце на поле. Это общая победа — игроков и фанатов. Мы знаем, что значит для болельщиков выйти на финал Кубка», — приводит слова Вальверде Europa Press.

Напомним, «Атлетик» из Бильбао по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 4:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Мальоркой». Финал состоится 6 апреля в Севилье на «Олимпико де Севилья» в 21:00 мск. Действующим обладателем Кубка Испании является мадридский «Реал».

Материалы по теме Президент «Атлетико»: никто не приходит на стадион, чтобы покончить с собой или умереть

Фанаты «Атлетико» продолжают оскорблять игрока «Реала» Винисиуса: