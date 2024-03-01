Тренер «Милана» Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал чемпионскую гонку в итальянской Серии А перед матчем 27-го тура турнира с «Лацио».

«Я думаю, что для первого места всё довольно очевидно. «Интер» проводит невероятный чемпионат, и у них был сложный календарь, в котором они выиграли всё: преодолев этот путь очень легко и уверенно. Я думаю, что всё кончено.

Чемпионство «Интера» в дерби? 21 апреля ещё слишком далеко. Сейчас у нас на повестке матч с «Лацио», – приводит слова Пиоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. «Милан» занимает третью строчку, набрав 53 балла.

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