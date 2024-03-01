Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Милана» Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А

Тренер «Милана» Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А
Комментарии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал чемпионскую гонку в итальянской Серии А перед матчем 27-го тура турнира с «Лацио».

Италия - Серия А . 27-й тур
01 марта 2024, пятница. 22:45 МСК
Лацио
Рим
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что для первого места всё довольно очевидно. «Интер» проводит невероятный чемпионат, и у них был сложный календарь, в котором они выиграли всё: преодолев этот путь очень легко и уверенно. Я думаю, что всё кончено.

Чемпионство «Интера» в дерби? 21 апреля ещё слишком далеко. Сейчас у нас на повестке матч с «Лацио», – приводит слова Пиоли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. «Милан» занимает третью строчку, набрав 53 балла.

Материалы по теме
Ибрагимович: находясь в руководстве клуба, важно понимать, кто ваш друг, а кто нет
Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А

Игроки «Милана» спародировали сцену из фильма «Один дома»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android