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Фото: реакция Роналду на поддержку болельщиков «Аль-Насра»

Фото: реакция Роналду на поддержку болельщиков «Аль-Насра»
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Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который пропускал матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:4) из-за дисквалификации, отреагировал на поддержку болелльщиков.

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
29 февраля 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 4
Аль-Хазм
Ар-Расс
1:0 Талиска – 31'     1:1 Аль-Мхемайд – 53'     2:1 Талиска – 61'     2:2 Тозе – 66'     3:2 Талиска – 71'     3:3 Селемани – 84'     4:3 Мане – 90+4'     4:4 Пауло – 90+9'    

Напомним, несмотря на дисквалификацию, Роналду пришёл на стадион. В одном из моментов болельщики «Аль-Насра» стали скандировать фамилию португальца. В ответ на это Роналду улыбнулся и помахал рукой болельщикам.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал Роналду на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба».

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых записал забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

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