Фото: реакция Роналду на поддержку болельщиков «Аль-Насра»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который пропускал матч 22-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хазмом» (4:4) из-за дисквалификации, отреагировал на поддержку болелльщиков.

Напомним, несмотря на дисквалификацию, Роналду пришёл на стадион. В одном из моментов болельщики «Аль-Насра» стали скандировать фамилию португальца. В ответ на это Роналду улыбнулся и помахал рукой болельщикам.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал Роналду на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба».

В нынешнем сезоне Роналду провёл за свой клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых записал забил 28 голов и сделал 11 результативных передач.

Роналду показал неприличный жест фанатам «Аль-Шабаба»