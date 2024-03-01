Ибрагимович рассказал, почему принял решение вернуться в «Милан»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, ныне являющийся операционным партнёром и старшим советником владельцев итальянского клуба, рассказал о своём решении вернуться в стан «россонери» на административную должность.

«С владельцем клуба Кардинале мы встретились спустя три месяца после завершения карьеры, я знал, что ему импонирует мой стиль. В бытность футболистом у меня не было времени лучше познакомиться с ним, а тут мы смогли обсудить уже другие вещи. И он сделал предложение, от которого я не мог отказаться», — приводит слова Ибрагимовича pianetamilan.it.

Напомним, 42-летний Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом 2023 года. За свою профессиональную карьеру, начавшуюся в 1999 году, футболист успел поиграть за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Милан». За это время Златан провёл 819 матчей, в которых забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.

Материалы по теме Ибрагимович сравнил уровень футбола в Серии А и АПЛ

Ибрагимович играет в футбол на пляже в Майами: