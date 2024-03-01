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«Интерпол – ты меня называла?» Губерниев отреагировал на задержание Промеса в ОАЭ

Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на задержание нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Интерпол – ты меня называла?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Промес стал единственным игроком «Спартака», который не прошёл пограничный контроль.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

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Промес показал маску с ювелирными украшениями: