Президент «Наполи» рассказал, почему сорвался переход Эрлинга Холанда в клуб

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, почему сорвался переход нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда в неаполитанский клуб.

«Я был на грани подписания Эрлинга Холанда за € 50 млн из «Зальцбурга». Официальное предложение было готово, но Мино Райола сказал мне: «Пожалуйста, не пытайся подписать Эрлинга, поскольку я уже согласовал его следующий переход», — приводит слова Де Лаурентиса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в нынешнем сезоне Холанд провёл в составе «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и шестью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. Его контракт с «горожанами» рассчитан до июня 2027 года.

Хабиб встретился с Эрлингом Холандом: