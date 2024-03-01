Геннадий Орлов: Семак спокойно мог бы поехать в условную Сербию, но надо ли ему это?

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о перспективах главного тренера «Зенита» Сергея Семака за границей.

«А может, и попробует. Я говорил с Семаком на этот счёт год или полтора назад. И он посетовал: знания языка пока не хватает. Хотя он во Франции играл. По крайней мере в Сербию спокойно мог бы поехать. Но надо ли это ему? У него столько детей! И жена — очень важная фигура в семье, сильный тыл, который его разряжает и подзаряжает. Это важный момент», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 18 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», у которого 38 очков. В 19-м туре РПЛ «Зенит» встретится со «Спартаком» 2 марта.