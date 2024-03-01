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«О поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» Губерниев — о состоянии арены «Спартака»

«О поле, кто тебя усеял мёртвыми костями?» Губерниев — о состоянии арены «Спартака»
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Спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на проблемы домашней арены «Спартака». Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

«О поле, поле («Спартака»), кто тебя усеял мёртвыми костями?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта. В первом матче после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

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