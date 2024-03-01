Орлов: все были уверены, что Быстров сбежал в «Спартак», а его выдавили из «Зенита»

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл обстоятельства переходов Владимира Быстрова из «Спартака» в «Зенит» и обратно.

«Расскажу. «Зенит» проигрывает «Рубину». Крупный план по ТВ: уходят с поля Быстров и Денисов. Идут, разговаривают, улыбаются. Мне потом Радимов подтвердил: он как капитан был против того, чтобы Быстров остался.

Было видно, что они объединились — Аршавин, Кержаков, Быстров, Денисов. Создавалась некая коалиция, чтобы управлять коллективом. В каждой же команде есть «дедовщина». Может быть, они об этом даже не думали, но вот Радимов посчитал, что их объединение уже стало мешать команде. Тогда Быстрову предложили уйти в «Спартак». Он и ушёл. Но как только Миллер взял «Зенит», первое, что он сказал: «Вернуть Быстрова». Может быть, сам и позвонил Федуну.

Болельщики были уверены, что Быстров сбежал из «Зенита», а на самом-то деле его выгнали, выдавили из команды. Петржела поддержал Радимова. Быстрову неудобно об этом говорить, но я-то могу сказать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.