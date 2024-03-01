Орлов: Головин хорошо играет, но у него нет такой славы, какая есть у Андрея Аршавина

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина и сравнил его с экс-футболистом сборной России и лондонского «Арсенала» Андреем Аршавиным.

«За 30 лет в России никого умнее Андрея в нашем футболе не появилось. Похожим на него был Черенков, но он больше к союзной эпохе относится. И потом Аршавин был очень дерзким на футбольном поле. Это очень важно — брать на себя игру, не бояться потерять мяч.

Таким, как Аршавин, просто нужно родиться. С 2008 года сколько лет прошло — и никого нет. Кого лондонский «Арсенал» может позвать сейчас? Головина? В «Арсенал»-то, может, и не позовут. Всё-таки французский футбол пониже английского.

Головин тоже хорошо играет, но у него нет пока такой славы, какая есть у Андрея Аршавина. Гурманы футбола ценили его за футбольный ум. Это многое значит», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.