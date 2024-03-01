Пименов: Промес — 50% силы «Спартака». Его отсутствие — большая проблема

Российский экс-футболист Руслан Пименов отреагировал на новости о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержала полиция в Дубае. По мнению Пименова, если нидерландец не вернётся в Россию к матчу с «Зенитом» — это будет большая проблема для красно-белых, ведь он является лучшим футболистом команды в данный момент.

«Для «Спартака» отсутствие Промеса — большая проблема, минус 50% силы команды. Он ключевой игрок, самый лучший в данный момент. Квинси в каждом матче доказывает, что является лидером», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая и не смог вылететь со «Спартаком» в Россию. Ранее, 14 февраля, Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения.