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«Спартак», агрономы в городе?» «Факел» — о поле красно-белых

«Спартак», агрономы в городе?» «Факел» — о поле красно-белых
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Пресс-служба воронежского «Факела» отреагировала на проблемы домашней арены «Спартака».

Напомним, ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене.

Фото: Телеграм ФК «Факел»

Отметим, что игра между «Спартаком» и «Факелом» должная состояться 10 марта. В первой игре после возобновления сезона РПЛ красно-белые сыграют с «Зенитом». После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место.

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