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Петрушин — о матче «Динамо» с «Локо»: дерби московских клубов — это отдельная история

Петрушин — о матче «Динамо» с «Локо»: дерби московских клубов — это отдельная история
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Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о предстоящем матче бело-голубых с «Локомотивом». Игра 19-го тура Российской Премьер-Лиги состоится в воскресенье, 3 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. По мнению Петрушина, матч получится очень интересным и принципиальным, ведь дерби московских команд — это отдельная история в российском футболе. Также специалист отметил турнирную мотивацию «Динамо» и «Локомотива» на предстоящий матч.

«Хорошо, что сезон возобновляется с дерби. Будет очень интересно. Дерби между московскими командами — это вообще отдельная история. Тем более сейчас клубы очень приближены друг к другу в турнирной таблице. «Локомотив» отстаёт от «Динамо» всего на одно очко. Команды буквально идут друг за другом. Жду сложной и принципиальной игры», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, чемпионат России возобновится после зимней паузы уже сегодня, 1 марта.

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