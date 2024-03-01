Экс-нападающий «Спартака» Давыдов: очень переживаю за Квинси Промеса

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов прокомментировал сложившуюся вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса ситуацию.

«Слежу ли я за ситуацией с Промесом? Да, конечно, слежу. Очень переживаю, надеюсь, всё обойдётся и он примет участие в матче с «Зенитом», — приводит слова Давыдовы издание «РБ Спорт».

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. В нынешнем сезоне Квинси Промес провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.