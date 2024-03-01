Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Динамо» Грулёв высказался о своём возвращении после перелома ноги

Форвард «Динамо» Грулёв высказался о своём возвращении после перелома ноги
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв, пропустивший концовку первой части сезона Российской Премьер-Лиги из-за перелома ноги, рассказал о своём восстановлении, а также выразил надежду, что появится на поле в ближайших турах чемпионата.

«Рвусь в бой. С докторами всё возможное делаем, чтобы как можно скорее всё прошло. Ждём этого с нетерпением. Сам этого хочу, столько без футбола… Очень надеюсь на то, что в ближайших турах на меня можно будет рассчитывать», — приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

24-летний Грулёв является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 встречах бело-голубых во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.

Материалы по теме
«Готовятся не только футболисты, но и поляна». «Динамо» подкололо «Спартак» из-за газона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android