Форвард «Динамо» Грулёв высказался о своём возвращении после перелома ноги

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв, пропустивший концовку первой части сезона Российской Премьер-Лиги из-за перелома ноги, рассказал о своём восстановлении, а также выразил надежду, что появится на поле в ближайших турах чемпионата.

«Рвусь в бой. С докторами всё возможное делаем, чтобы как можно скорее всё прошло. Ждём этого с нетерпением. Сам этого хочу, столько без футбола… Очень надеюсь на то, что в ближайших турах на меня можно будет рассчитывать», — приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

24-летний Грулёв является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 встречах бело-голубых во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.