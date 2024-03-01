Нападающий «Спартака» Соболев: а «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?

Нападающий «Спартака» Александр Соболев отреагировал на замечание воронежского «Факела» по поводу недостатков арены красно-белых. Напомним, «Факел» опубликовал у себя в телеграм-канале картинку с медиафасада «Лукойл Арены», дополнив изображение фразой «Спартак», агрономы в городе?»

«А «Факел» откуда знает, кто такие агрономы?» — написал Соболев у себя в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что комиссия Российской Премьер-Лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч 20-го тура чемпионата России с «Факелом» на своей арене.