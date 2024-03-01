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Экс-агроном «Ростова» объяснил, почему у «Спартака» возникли проблемы с газоном

Экс-агроном «Ростова» объяснил, почему у «Спартака» возникли проблемы с газоном
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Бывший агроном «Ростова» Альберт Ченибалаян объяснил, почему у «Спартака» возникли проблемы с газоном.

«Все почему-то думают, что если до этого с полем было всё хорошо, то плохо быть не может. Газон – живой организм. Человек не может превозмочь погодные условия. Поле «Спартака» я не видел, но, может, что-то не дали сделать агроному. Много людей, которые вмешиваются в работу агрономической службы. Не всегда всё зависит от работников. Есть три фактора: погода, болезни и уход. Если что-то совпадает, то газон не выдерживает нагрузки. Конечно, люди тоже принимают участие. Нельзя сказать, что их вины нет.

Бывает такое, что, когда всё хорошо, никто ничего не хочет слушать, а когда что-то случается, сразу узнают фамилию агронома. Кто-то должен быть виноватым. Газон можно выращивать много лет нормально, а потом что-то происходит», — сказал Ченибалаян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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