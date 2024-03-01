Грулёв — о Личке: к ошибкам относится с пониманием, но недоработки не прощает

Нападающий московского «Динамо» Вячеслав Грулёв, пропустивший концовку первой части сезона Российской Премьер-Лиги из-за перелома ноги, высказался о характере главного тренера клуба Марцела Лички.

«У меня тоже такое впечатление, что Личка добрый, складывалось с самого начала. В жизни вообще всё нормально, но на тренировках может заводиться. На теориях может напихать сильно.

На одной из тренировок я выложился на полную, у меня уже не было сил бежать назад. Так он меня разорвал: «Надо было быть тут, несмотря ни на что». То есть к тактическим моментам он очень требователен. К ошибкам относится с пониманием, но недоработки не прощает», — приводит слова Грулёва «РБ Спорт».

24-летний Грулёв является воспитанником академии московского «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 15 встречах бело-голубых во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей.