Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал о своей свадьбе

25-летний полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков рассказал о своей свадьбе.

«Было классно, если честно, впервые такое. Эта идея зародилась, когда мы вместе были до сборов в Дубае в том же отеле. Я с женой и Федя с будущей женой тогда ещё. И просто обсуждали какой-то момент и решили вот это сделать. Как понять, что встретил ту самую женщину? Мы, например, долгое время общались, были друзьями, а потом эта дружба перетекла во что-то большее», — сказал Обляков в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

В нынешнем сезоне Обляков провёл 21 матч с учётом всех соревнований, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского футболиста в € 10 млн.