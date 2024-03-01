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Аленичев: если «Спартак» добьётся ничьей с «Зенитом», это будет огромным успехом

Аленичев: если «Спартак» добьётся ничьей с «Зенитом», это будет огромным успехом
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Зенитом».

«Считаю, что если Спартак» добьётся ничьей в Санкт-Петербурге, это будет огромным успехом. Шансы я бы оценил 90 на 10, потому что у «Зенита» и состав посильнее, и команда играет дома. Как я понимаю, будет практически полный стадион.

«Зенит» приобрёл трёх бразильцев за € 30 млн, в то время как «Спартак» купил Угальде, на которого будет интересно посмотреть. Контрольные игры — это одно, а как он будет выглядеть в официальных матчах, тем более сразу же против чемпиона страны — это другое», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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