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Доктор Лю: если футболисты «Спартака» захотят укусить «Зенит», победить можно

Доктор Лю: если футболисты «Спартака» захотят укусить «Зенит», победить можно
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Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».

«Зенит» выглядит гораздо лучше и сильнее. Всё будет зависеть от того, кто будет психологически лучше готов. У «Зенита» появилось много хороших игроков. Но «Локомотив» же в последний раз выиграл. «Спартак» тоже может, если футболисты выйдут подготовленные, захотят укусить «Зенит» и победить», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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