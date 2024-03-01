Доктор Лю: если футболисты «Спартака» захотят укусить «Зенит», победить можно

Бывший врач московского «Спартака» Лю Хуншен поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
«Зенит» выглядит гораздо лучше и сильнее. Всё будет зависеть от того, кто будет психологически лучше готов. У «Зенита» появилось много хороших игроков. Но «Локомотив» же в последний раз выиграл. «Спартак» тоже может, если футболисты выйдут подготовленные, захотят укусить «Зенит» и победить», — сказал Лю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.
- 1 марта 2024
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