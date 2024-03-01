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Сборная России опубликовала расширенный состав на матчи с Сербией и Парагваем

Сборная России опубликовала расширенный состав на матчи с Сербией и Парагваем
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Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе национальной команды.

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

Товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.

Напомним, в 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Аналогичное отстранение наблюдается и во многих других видах спорта, помимо футбола.

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Источник: на матче Россия — Сербия будут Красич, Видич, Бикович, Лепс и Кустурица
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