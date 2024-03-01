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Родригао: у «Зенита» абсолютная уверенность в своих силах, мы вернёмся на первое место

Родригао: у «Зенита» абсолютная уверенность в своих силах, мы вернёмся на первое место
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о шансах сине-бело-голубых на чемпионство в сезоне-2023/2024.

«Я всегда верю в лучшее. И верю в своих партнёров по команде. Убеждён, что сейчас мы будем готовы включиться в гонку за золотом. В футболе не всегда всё идёт так, как ты хочешь. Примеров тому достаточно. Но мы уверены в своих силах. И эта уверенность абсолютная. Есть ощущение, что мы точно вернёмся с большим желанием исправить ошибки, которые были допущены. Вернём первую строчку и постараемся не отпустить её до финиша», – сказал Родригао.

Родригао 28 лет, за «Зенит» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года и предусматривает опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в € 7 млн. Напомним, сине-бело-голубые завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

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