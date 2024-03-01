Представитель Захаряна: Арсен будет рад поехать в сборную и сыграть на родном стадионе

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на попадание своего клиента в расширенный список сборной России на мартовский сбор. Захарян впервые попал в расширенную заявку национальной команды с момента перехода в «Реал Сосьедад».

«Арсен будет готов присоединиться к сборной России в марте. Он будет очень рад, хотел этого. Две игры с Сербией и Парагваем пройдут на родном для него стадионе «Динамо». Конечно, он будет готов. «Реал Сосьедад» тоже без проблем его отпустит», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в рамках мартовского сбора команда России проведёт две товарищеские встречи. Товарищеский матч с Сербией, который состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.