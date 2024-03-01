Агент Дивеева высказался о попадании игрока в расширенный список сборной после травмы

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о попадании футболиста в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

«Ничего странного в вызове Дивеева в сборную России не вижу, всё закономерно и правильно. Основания не доверять решению главного тренера у меня нет. В сборной целый медицинский штаб работает над вопросом рисков после травм. Если они принимают решение, что это, возможно, значит всё хорошо», — сказал Ерёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.