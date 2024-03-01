Геннадий Орлов: грустно без Лиги чемпионов. Нам бы уже хоть Лигу Европы

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских команд от еврокубковых турниров. Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта.

«Грустно без Лиги чемпионов? Ну конечно, что тут говорить. Нам бы уже хоть Лигу Европы. Тогда и дополнительный смысл совершенствоваться появится. В Союзе проводили игры Дружбы взамен Олимпийских игр, но это же всё равно не то. Главное — это Олимпиады и чемпионаты мира. Чтобы спортсмен знал, что он самый сильный на планете. Это чувство ничем не перебить», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.