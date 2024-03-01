Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: грустно без Лиги чемпионов. Нам бы уже хоть Лигу Европы

Геннадий Орлов: грустно без Лиги чемпионов. Нам бы уже хоть Лигу Европы
Комментарии

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался об отстранении российских команд от еврокубковых турниров. Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от международных соревнований из-за политической ситуации в мире. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта.

«Грустно без Лиги чемпионов? Ну конечно, что тут говорить. Нам бы уже хоть Лигу Европы. Тогда и дополнительный смысл совершенствоваться появится. В Союзе проводили игры Дружбы взамен Олимпийских игр, но это же всё равно не то. Главное — это Олимпиады и чемпионаты мира. Чтобы спортсмен знал, что он самый сильный на планете. Это чувство ничем не перебить», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Эксклюзив
«Может, лет в 50-60 Дзюба прозреет». Геннадий Орлов — про «Зенит» — «Спартак» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android