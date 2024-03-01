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Комличенко получил травму на сборах «Ростова» и пропустит матч с «Крыльями»

Комличенко получил травму на сборах «Ростова» и пропустит матч с «Крыльями»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, заявил, что форвард получил повреждение в концовке зимних учебно-тренировочных сборов ростовчан. Отметим, что первый матч после возобновления РПЛ «Ростов» проведёт уже сегодня. Соперником команды Валерия Карпина станут «Крылья Советов». Встреча 1 марта пройдёт в Ростове. Она начнётся в 19:00 мск.

«К сожалению, Николай получил травму в игре на сборе. Сейчас он всё делает, чтобы быстрее восстановиться и помочь команде», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Комличенко принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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