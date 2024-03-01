Орлов: Семак — не диктатор и не «конфетник». У него в стартовом составе всегда лучшие

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о тренерских способностях Сергея Семака, который возглавляет «Зенит».

«Семак сейчас всем даёт фору. Вот он не диктатор и не «конфетник». У него в стартовом составе всегда лучшие. И он придерживается этого правила, кто бы ты ни был. Того же Дзюбу Семак начал менять. Тот, естественно, возмутился: как это так, я же звезда? В этом и заключается сила тренера. Ни в коем случае не должно быть любимчиков. Авансом никого в состав ставить нельзя. Вот у Морозова были любимчики, и поэтому, в общем-то, у него не было золотого успеха. А у Садырина играли лучшие. И Анатолий Тарасов говорил: «Резать по живому». Если ты уже являешься тормозом для результата, то должен отойти в сторонку», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.