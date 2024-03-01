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Геннадий Орлов сообщил о тренерских планах Андрея Аршавина

Геннадий Орлов сообщил о тренерских планах Андрея Аршавина
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал о тренерских планах Андрея Аршавина. По мнению эксперта, у Аршавина есть задатки, чтобы стать хорошим тренером, однако в данный момент Андрею не хватает жизненного опыта.

«Андрей должен ещё состояться. Он пока не соответствует возрасту. Он же всё время был в футбольных командах, а жизненного опыта ему пока не хватает. Ему нужно пообтесаться. У него есть большие задатки. Аршавин хочет себя попробовать тренером и учится сейчас. Но тренер — это в первую очередь педагог. Хватит ли Аршавину терпения, чтобы работать с игроками, подобными ему? Они же все очень сложные», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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