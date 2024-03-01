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Сергей Овчинников рассказал, чем занимается в академии РФС

Сергей Овчинников рассказал, чем занимается в академии РФС
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Начальник подготовки тренеров академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников рассказал, в чём заключаются его должностные обязанности. Он отметил, что в преподавании задействован достаточно редко, больше занимается организационной работой. Также Овчинников пофантазировал, кого бы взял в атакующую линию сборной России всех времён.

«Как чувствую себя в амплуа преподавателя? Я скорее занимаюсь организационно-руководящей работой. Непосредственно в преподавании я задействован не так часто. Деятельность действительно другая. Но она интересная.

Если составлять сборную России, кого бы я взял в атаку? Давайте добавим сюда Семака, Лоськова, Аршавина и Кержакова», — сказал Сергей Овчинников в видео на YouTube-канале РФС ТВ.

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