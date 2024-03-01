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Прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ

Прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ
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Прокуратура Нидерландов требует от ОАЭ экстрадировать нападающего «Спартака» Квинси Промеса, сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, по этой причине вчера нидерландскому футболисту не позволили вылететь в Россию вместе с остальной командой красно-белых. Отмечается, что представители силовых ведомств ОАЭ запросили у нидерландской стороны необходимые для экстрадиции футболиста документы.

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что Промес продолжает находиться в ОАЭ. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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