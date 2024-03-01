Орлов: Бакаеву дают мяч, а он только назад играет. Сейчас так действует Алип. Это не игра

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов, которые боятся обострять игру. В частности, он отметил Зелимхана Бакаева и Нуралы Алипа, которые «пасуют ближнему и играют назад».

«Вот приезжал Бакаев из «Спартака» в «Зенит». Ему дают мяч, а он только назад играет. Сейчас так действует Алип — пасует рядом стоящему. Это не игра. Ты должен брать на себя инициативу, как это делал Ракицкий или Иванович. Сейчас посмотрим на Нино — я думаю, это должен быть такого склада игрок», — сказал Геннадий Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, ранее в СМИ появлялись слухи об интересе к защитнику «Зенита» Нуралы Алипу со стороны европейских грандов.