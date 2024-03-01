Кечинов: я переживаю за Промеса как за игрока «Спартака», но он совершил преступление

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о ситуации с нападающим московского клуба Квинси Промесом, которого 29 февраля задержала полиция на пограничном контроле аэропорта Дубая.

«Промес – футболист «Спартака» и, естественно, я за него переживаю. С другой стороны, он совершил преступление. Если там всё доказали… Это однозначно потеря для «Спартака», потому что Промес – ключевой футболист, а также лидер в раздевалке и на поле. Когда команде тяжело, Промес очень часто берёт на себя лидерские бразды правления и ведёт «Спартак» вперёд. Он это показывает результатом, много забивая и отдавая голевых передач. Его очень будет не хватать.

Нормальную хорошую команду, где футболисты с характером и переживают за своих партнёров, конечно, такая ситуация должна замотивировать. И это поможет удачнее сыграть с «Зенитом», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.