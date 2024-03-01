Игнатов: нынешнему составу «Спартака» по силам противостоять бразильцам из «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, игра состоится 2 марта в 19:30 мск.

«Я считаю, что нынешнему составу «Спартака» по силам противостоять бразильцам из «Зенита». Уверен, что главное — подготовка. У нас с ними первый матч, если мы будем верны себе — победим. Мы играли против «Наполи», нам шанса никто не давал, а мы выиграли. Важно, что у тебя в голове и как ты подойдёшь к матчу, вот и всё», — приводит слова Игнатова «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.