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Источник: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места аварии

Источник: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места аварии
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес во время зимних учебно-тренировочных сборов в ОАЭ попал в ДТП и скрылся с места аварии. Именно из-за этого его не пустили на борт самолёта в Россию и задержали правоохранители, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, задержание Промеса в ОАЭ изначально никак не связано с его уголовными делами в Нидерландах. Уже когда Квинси задержали и эта информация разлетелась, нидерландская прокуратура запросила у ОАЭ выдачу Промеса.

Отмечается, что вопрос с аварией Промеса сейчас активно решают.

Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая и не смог вылететь со «Спартаком» в Россию. Ранее, 14 февраля, Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения.

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