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Шикунов: отсутствие Промеса в матче с «Зенитом» — громаднейшая потеря для «Спартака»

Шикунов: отсутствие Промеса в матче с «Зенитом» — громаднейшая потеря для «Спартака»
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Бывший футболист Александр Шикунов поделился мнением о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом, которого 29 февраля задержала полиция на пограничном контроле аэропорта Дубая.

«Голландские силовики подали в розыск и Промес всплыл в компьютере в Дубае, когда проходил границу. Промес является лидером «Спартака», поэтому его отсутствие перед матчем с «Зенитом» – громаднейшая потеря. Хотелось бы увидеть хорошую игру, но даже с тем же Промесом всё идёт к тому, что «Спартаку» будет тяжело. «Спартаку» всегда тяжело в Питере, а тут придёт больше 50 тысяч болельщиков. Будет ажиотаж, домашний матч «Зенита», который борется за чемпионство. Плюс «Спартак» для «Зенита» — это всегда хороший раздражитель», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Источник: Промеса задержали в ОАЭ из-за того, что он сбежал с места аварии
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