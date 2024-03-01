Суд над Промесом пройдёт в ОАЭ 4-5 марта, он, вероятно, не сыграет с «Зенитом» — источник

Суд над нападающим «Спартака» Квинси Промесом, вероятно, состоится в ОАЭ 4 или 5 марта, сообщает журналист Дмитрий Егоров в своём телеграм-канале. Напомним, ранее появилась информация, что нидерландский футболист попал в ДТП и скрылся с места аварии.

Отметим, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ. Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.