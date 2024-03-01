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«Барселона» хочет уйти от Nike и создать игровую форму под собственным брендом — Sport.es

«Барселона» хочет уйти от Nike и создать игровую форму под собственным брендом — Sport.es
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Каталонская «Барселона» может прекратить сотрудничество со спортивным брендом Nike в конце нынешнего сезона и начать создавать игровую форму под собственным брендом, сообщает Sport.es.

По информации источника, окончательное решение должно быть принято в марте, хотя, по словам источников, близких к клубу, оно может быть принято уже на следующей неделе. Создавать свой бренд «Барселона» планирует через компанию BLM, которая уже производит всю неспортивную одежду клуба. В «Барселоне» убеждены, что собственный бренд принесёт гораздо больше денег, чем сотрудничество с Nike.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 57 очков. От лидирующего «Реала» команда отстаёт на восемь очков.

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