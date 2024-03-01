Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Альмерия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бояринцев считает, что «Спартаку» пока рано привыкать жить без Промеса

Бояринцев считает, что «Спартаку» пока рано привыкать жить без Промеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев полагает, что красно-белым пока рано привыкать жить без нападающего Квинси Промеса.

«Ему пока 32 года, а это не тот возраст, чтобы начать списывать Промеса со счетов и корректировать свои планы на будущее. Думаю, что Квинси может спокойно поиграть на хорошем уровне в нашем чемпионате ещё три или четыре сезона как минимум», — приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что прокуратура Нидерландов требует от ОАЭ экстрадировать Квинси Промеса. В нынешнем сезоне нидерландский футболист провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

Материалы по теме
Суд над Промесом пройдёт в ОАЭ 4-5 марта, он, вероятно, не сыграет с «Зенитом» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android