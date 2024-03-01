Бояринцев считает, что «Спартаку» пока рано привыкать жить без Промеса

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев полагает, что красно-белым пока рано привыкать жить без нападающего Квинси Промеса.

«Ему пока 32 года, а это не тот возраст, чтобы начать списывать Промеса со счетов и корректировать свои планы на будущее. Думаю, что Квинси может спокойно поиграть на хорошем уровне в нашем чемпионате ещё три или четыре сезона как минимум», — приводит слова Бояринцева RT.

Напомним, вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сегодня появилась информация, что прокуратура Нидерландов требует от ОАЭ экстрадировать Квинси Промеса. В нынешнем сезоне нидерландский футболист провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.