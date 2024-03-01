Задержание Промеса в ОАЭ связано с изменением статуса уведомления Интерпола — источник

Причина задержания нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ связана с изменением статуса уведомления Интерпола, сообщает ТАСС.

По информации источника, на момент прибытия футболиста в Дубай в отношении него действовало «синее» уведомление Интерпола. Этот индикатор предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием. Но после того как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на «красный», что даёт властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия.

Отметим, ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов требует экстрадировать игрока «Спартака» Промеса из ОАЭ. Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

В нынешнем сезоне нидерландский нападающий провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.