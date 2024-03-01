Кечинов: проблемы с газоном на стадионе «Спартака» — форс-мажор, мы живём в России

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на проблемы домашней арены красно-белых «Лукойл Арены».

«Проблема с газоном на стадионе «Спартака» — форс-мажор. Мы живём не в тёплом климате, а в России, где сильные морозы и выпадает много снега. И бывает такое, что выходит из строя система, которая отвечала за молодую траву. Надо выйти из этой ситуации и найти другой стадион для проведения матча с «Факелом», где «Спартак» примут и болельщикам будет комфортно.

Если есть выбор, то руководители «Спартака» постараются не играть на арене ЦСКА. Но если другого варианта, кроме стадиона ЦСКА, не будет, то придётся играть. Я не вижу никакой иронии, что именно перед матчем с «Факелом» у «Спартака» появились проблемы с газоном, это стечение обстоятельств», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.