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Игрок «Зенита» Родригао: Малком всем доволен в Саудовской Аравии

Игрок «Зенита» Родригао: Малком всем доволен в Саудовской Аравии
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Защитник «Зенита» Родригао высказался о бывшем нападающем сине-бело-голубых, а ныне игроке саудовского «Аль-Хиляля» Малкоме.

«Он рассказывал только хорошее про Саудовскую Аравию – всем доволен, его хорошо приняли. Сейчас он играет вместе с Неймаром, для него это знаковый и приятный момент. Плюс теперь он отец, что добавляет ответственности. Когда встречаю его, вижу счастье в его глазах», – приводит слова Родригао издание «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. На зимнем учебно-тренировочном сборе сине-бело-голубых в Катаре Малком навестил свою бывшую команду. В составе «Аль-Хиляля» бразилец отыграл 30 матчей в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.

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