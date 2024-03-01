Игрок «Зенита» Родригао: Малком всем доволен в Саудовской Аравии

Защитник «Зенита» Родригао высказался о бывшем нападающем сине-бело-голубых, а ныне игроке саудовского «Аль-Хиляля» Малкоме.

«Он рассказывал только хорошее про Саудовскую Аравию – всем доволен, его хорошо приняли. Сейчас он играет вместе с Неймаром, для него это знаковый и приятный момент. Плюс теперь он отец, что добавляет ответственности. Когда встречаю его, вижу счастье в его глазах», – приводит слова Родригао издание «РБ Спорт».

Напомним, бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2023 года. На зимнем учебно-тренировочном сборе сине-бело-голубых в Катаре Малком навестил свою бывшую команду. В составе «Аль-Хиляля» бразилец отыграл 30 матчей в нынешнем сезоне, забил 12 мячей и сделал восемь результативных передач.