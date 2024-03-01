Родригао: большое количество бразильцев в «Зените» не расхолаживает

Защитник «Зенита» Родригао высказался об отношениях, которые сложились между бразильскими и российскими футболистами сине-бело-голубых.

«У нас отличные отношения в команде. Бразильским футболистам свойственно поддерживать партнёров. Нам всегда приятно общаться с соратниками. После матча мы всегда болтаем и обсуждаем что-то. А внутри сохраняем хорошее настроение. У нас замечательная атмосфера. Проводим время вне поля вместе, да и с российскими игроками мы тоже общаемся, стараемся придумывать совместные активности. Такое количество бразильцев не расхолаживает. Здесь собраны профессионалы. Большие мастера», – приводит слова Родригао издание «РБ Спорт».

Родригао 28 лет, за «Зенит» он выступает с лета 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 12 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2025 года и предусматривает опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Родригао в € 7 млн. Напомним, сине-бело-голубые завершили первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Сергея Семака сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.