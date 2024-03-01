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Игрок «Реала» Джуд Беллингем восстановился от травмы и сможет сыграть с «Валенсией»

Игрок «Реала» Джуд Беллингем восстановился от травмы и сможет сыграть с «Валенсией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что атакующий полузащитник Джуд Беллингем полностью восстановился от травмы голеностопа, полученной в матче 24-го тура испанской Примеры с «Жироной» (4:0), и сможет принять участие в ближайшей игре с «Валенсией».

«Он оправился от травмы и на 100% готов играть. Хоселу тоже восстановился и вернулся», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Встреча «Реала» с «Валенсией» в рамках 27-го тура Ла Лиги состоится 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Напомним, Беллингем перешёл в «Реал» в июле прошлого года из дортмундской «Боруссии» за € 103 млн. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн. В нынешнем сезоне Беллингем во всех турнирах за «сливочных» провёл 29 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал восемь голевых передач.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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