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Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча в Уругвае

Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча в Уругвае
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Молодёжная сборная России проведёт три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского учебно-тренировочного сбора, сообщает официальный сайт РФС.

Россияне сыграют с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет: товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта и начнётся в 23:55 по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group.

Второй матч команды Ивана Шабарова с «Насьоналом» состоится 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Третья игра с «Монтевидео Сити» пройдёт 25 марта и начнётся также в 16:00 мск. Места проведения матчей и информация о трансляциях будут опубликованы дополнительно.

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