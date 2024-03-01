Дюков — о матчах молодёжной сборной: приоритетом РФС всегда было развитие молодых игроков

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о молодёжной сборной страны, которая проведёт три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского учебно-тренировочного сбора.

«Приоритетом РФС было и остаётся развитие молодых футболистов. Для нас очень важно давать им возможность конкурировать с сильнейшими соперниками как внутри страны, так и на международной арене. В октябре прошлого года наша молодежная сборная сыграла с ведущими бразильскими академиями. В марте команда сыграет с молодежной сборной Уругвая, а также академиями двух ведущих клубов этой страны. Уверен, что этот опыт будет полезен молодым российскими футболистам и поможет их прогрессу», — приводит слова Дюкова официальный сайт Российского футбольного союза.

Напомним, молодёжная сборная России сыграет с действующими чемпионами мира по футболу – сборной Уругвая до 20 лет. Товарищеский матч пройдёт в Монтевидео в ночь на 22 марта в 23:55 по московскому времени. Также молодёжка встретится в Уругвае с академиями местных клубов «Насьонал» и «Монтевидео Сити» – последний входит в систему City Football Group.

Второй матч команды Ивана Шабарова с «Насьоналом» состоится 23 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. Третья игра с «Монтевидео Сити» пройдёт 25 марта, также, в 16:00 мск.